Сергей Собянин рассказал о строительстве Троицкой линии метро

Продолжается второй этап строительства Троицкой линии метро, рассказал в своем канале Сергей Собянин.

Специалисты делают на будущих станциях ("Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая" и "Ватутинки") ограждения, которые удерживают воду и грунт. Используемая технология позволяет минимизировать шум от работы, делать прочные глубокие траншеи в местах плотной застройки.

Как уточнил мэр, параллельно идет вынос инженерных сетей, планировка территорий, устройство форшахт.

Жители ТиНАО смогут быстрее добираться до центра города, а южные направления Сокольнической и Калужско-Рижской линий метро разгрузятся.