В Госдуме предложили изменить подсчет дней оплачиваемого отпуска

Депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы поправки в трудовое законодательство, согласно которым выходные дни не учитываются в общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска.

Как пояснил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в комментарии ТАСС, "Трудовой кодекс фактически крадет у работника дни отдыха". Например, если сотрудник уходит в отпуск на две недели, в них включаются выходные, на которые гражданин и так имеет право. Из-за этого "период отдыха становится существенно короче, а это нечестно".

Авторы законодательной инициативы настаивают на том, чтобы выходные исключали из учета дней отпуска. Они подчеркивают, что это не увеличит фактическое время отдыха от работы, но позволит восстановить справедливость.

Ранее общественный деятель Вадим Попов предложил сократить длительность ежегодного оплачиваемого отпуска до 21 календарного дня, а новогодних праздников — до шести дней. Автор идеи уверял, что это позитивно скажется на состоянии российской экономики и обеспечит приток в бюджет сотен миллионов рублей. Однако в Госдуме с этим не согласились.

При этом депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что родителям детей, получивших золотую медаль или ставших победителями всероссийской олимпиады, нужно предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск. "Титанический родительский труд" предлагается поддержать.