Установка дистанционного минирования под названием "Земледелие" возделывает почву до взрывоопасного состояния. На удалении в 15 километров несколько гектаров полей и лесов становятся непроходимыми для вражеской пехоты и техники, поскольку усыпаны множеством мин. В том числе таким образом российская армия сейчас перерезает пути снабжения украинских подразделений на западе от Красноармейска.

Разрушение логистики противника ведется в рамках наступления на славянско-краматорскую агломерацию. Сообщается, что российская армия при помощи беспилотников дальнего радиуса действия, таких как "Ланцет" и "Молния", наносит удары по главной дороге, которая соединяет Славянск и расположенный северо-западнее тыловой город Изюм.

Отмечается продвижение российских сил вдоль главной дороги от Красноармейск на Славянск. А также со стороны Ямполя в направлении северо-восточных окраин того же Славянска. Здесь наши операторы дронов-перехватчиков засекли массовый налёт беспилотников-разведчиков противника на севере зоны СВО. Цель у них, скорее всего, была мониторить ситуацию в Сумской области, где российская армия продолжает наступление для организации так называемой зоны безопасности, чтобы уберечь приграничные регионы нашей страны от ударов боевиков. Все воздушные цели взяты на таран и сбиты.

"Подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населённым пунктом Белая Берёза Сумской области. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Пролетарское и Кондратовка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям в районах населённых пунктов Графское, Революционное и Волчанские Хутора Харьковской области", - сообщили в Минобороны.

В Запорожье российские войска подходят к Орехову - главному укрепрайону ВСУ, прикрывающему областной центр. Можно утверждать, что подразделения группировки "Восток" и "Днепр" начали операцию по блокированию Орехова. От позиций наших бойцов до населённого пункта уже менее трех километров.