Более 40 социальных выплат, пособий и компенсаций будут увеличены с 1 февраля. Их проиндексируют по уровню потребительской инфляции прошлого года. Об этом на заседании правительства заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Для индексации всех этих мер государственной поддержки никаких дополнительных заявлений гражданам оформлять не надо. Выплаты поступят по привычному графику.

"Эта мера, которую ежегодно реализуем по поручению президента, касается миллионов наших граждан – семей с детьми, Героев России, Героев Труда, ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, людей с инвалидностью и других. В текущем году почти до 730 тысяч вырастет сумма материнского капитала на первого ребёнка. И до 963 тысяч – на второго и последующих детей. Причем такое повышение коснется как новых сертификатов, так и остатков неиспользованных средств, которые были выданы ранее. А также – единовременного пособия при рождении малыша. Оно теперь составит 28,5 тысячи рублей. А выплата женщинам, которые удостоены звания "Мать-героиня", – 76,5 тысячи", - сказал Мишустин.

Еще один вопрос - подготовка специалистов для сельского хозяйства. Правительство внесло изменения в 4 госпрограммы. Сейчас в агрокомплексе трудятся 6 миллионов человек, и ежегодно необходимо привлекать еще 130 тысяч новых сотрудников.

Специалистов в отрасль начнут готовить со школьной скамьи. В стране уже создано более 6 тысяч агроклассов, в перспективе их количество увеличат вдвое. В колледжах активно работает программа "Агропрофессионалитет". А в вузах будут внедрять механизмы целевого обучения, чтобы студенты на практике приобретали профессиональные навыки.