Получившая черепно-мозговую травму в ДТП сова идет на поправку

Об аварии напоминает только маленькое зеленое пятнышко на перьях. Но и оно не навсегда - до первой линьки. В остальном же хищная пациентка чувствует себя хорошо. Готова выписываться, о чем всячески намекает киперам. То и дело ненароком расправит крылья, словно проверяя сотрудников зоопарка на стрессоустойчивость. Стойко выносит все необходимые осмотры и даже игриво подмигивает. Так и не скажешь, что месяц назад она даже ходить могла с трудом.

Нашли хищницу сотрудники ДПС. Сразу поняли - сова стала жертвой транспортного происшествия. Выглядела потерянной: была явно дезориентирована, один глаз даже не открывался. От госпитализации, впрочем, сначала отказалась - пыталась самостоятельно удрать в лес. Полицейские оказались настойчивыми, чем и спасли пернатой жизнь. Диагноз ветеринаров она слушала уже внимательнее.

Сначала ветеринары подумали, что к ним поступил совсем юный пациент - практически птенец. Неясыть длиннохвостая - птица крупная. Оказалось, что самке минимум год. А меньше она выглядит из-за недостатка веса. Птицу поместили в изолятор. Посторонним доступ строго запрещен. Даже сотрудникам без необходимости сову тревожить не разрешено. Впрочем, сове подобное содержание - только на пользу. Во-первых, эти птицы довольно интровертны. Во-вторых, пациентке нельзя привыкать к людям. Иначе разучится охотиться и будет только и делать, что ждать помощи от двуногих.

"Она нас боится, чему мы на самом деле радуемся, как бы это странно ни звучало. Это значит, что мы делаем все правильно. Аппетит у нее хороший. Первое время, конечно, когда она поступила, мы ее кормили насильно: резали кормовые продукты и вкладывали в клюв", - рассказывает Евгения Рыжова, сотрудник зоопарка.

Сейчас сову перевели уже на живой корм. Скоро выпишут и отправят в дикую природу - на амбулаторный режим. Пациентка однозначно запомнится и другим обитателям стационара. За медосмотром совы издалека наблюдала колония лемуров - во взгляде явно читалось любопытство вперемешку со страхом. В природе с такими птицами они бы точно никогда не встретились.