Брат огласил причину смерти 46-летнего актера сериалов "Полицейский с Рублевки" и "Реальные пацаны" Андрея Бура

Актер Андрей Бур скончался 16 января. Ему было 46 лет. Зрители запомнили артиста по ролям в сериалах "Полицейский с Рублевки" и "Реальные пацаны".

Трагические новости сообщил брат актера Олег Бурычев. Семья почти две недели молчала о произошедшем, даже не оповестив поклонников о похоронах, которые прошли 20 января.

Придя в себя после похорон, брат Андрея раскрыл детали произошедшего. Тело актера нашла его дочь. С наследницей Бур общался каждый день, когда он перестал отвечать на сообщения и звонки, дочь заподозрила неладное. "Он не выходил на связь, и она поехала к нему с мужем. Андрей дверь не открывал. Вызвали МЧС, но было уже поздно..." – рассказал родственник звезды экрана.

Раскрыл брат Бура и причину смерти актера. "Врачи скорой помощи утверждают, что по всем признакам был тромб", – отметил Олег Бурычев.

Андрей Бурычев родился 25 октября 1979 года в Москве. Окончил Театральную школу, после чего стал работать в Театре-студии "Образ". Он взял звучный псевдоним Бур, под которым и прославился. Зрители полюбили актера после выхода девятого сезона "Реальных пацанов", где он воплотил образ бармена. В "Полицейском с Рублевки-3" Бур сыграл сотрудника ППС.