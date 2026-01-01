Январь 2026 года стал самым снежным в Москве за два столетия

Метеорологическая обсерватория Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в течение января зафиксировала аномальное количество осадков. Показатель оказался максимальным за последние 203 года.

Как рассказали в пресс-службе МГУ, первый месяц 2026 года выдался в Москве холодным и аномально снежным из-за глубоких и обширных циклонов с обостренными атмосферными фронтами, которые проходили над столичным регионом.

По состоянию на 29 января на площадке обсерватории зафиксировано почти 92 миллиметров осадков. Максимальная высота сугробов в МГУ составляет 59 сантиметров, сообщает ТАСС.

Погода все чаще преподносит сюрпризы и новые рекорды. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отмечал, что 2025 год имеет все шансы стать самым теплым в истории метеонаблюдений в Москве. По состоянию на 22 декабря средняя температура воздуха в 2025 году немного превышала отметку в плюс 8,5 градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснял, что среднемесячная изменчивость погоды сильно возрастает в связи с глобальным изменением климата. Как пояснил эксперт, "в период потепления климата погода нервничает".