Фадеев показал, что стало с 50-летней Леной Зосимовой

Лена Зосимова блистала на сцене в 1990-е. У юной артистки практически не было голоса, и выглядела она так, словно ее силой вытолкали петь. Но песни ее напевала вся страна, настолько они западали в душу. Оказывается, все благодаря папе Лены, основателя канала "MTV Россия". Он нанял лучших композиторов и клипмейкеров для раскрутки дочери, а продюсером девушки был Максим Фадеев.

Слава к Зосимовой пришла быстро. Правда, вместо восторженных отзывов, Лена слышала издевки. Над певицей не потешался только ленивый, шуточки в ее адрес звучали в КВН и других юмористических передачах. Но Зосимова по-прежнему мелькала на телеэкране и ездила с концертами по стране, собирая залы. Свой второй альбом Лена Зосимова записывала в США.

Карьера Лены пошла на спад в начале 2000-х. Она пробовала свои силы в качестве телеведущей на MTV, пыталась записать еще один альбом. Но успешными эти проекты не стали. Возможно, потому что и ее отец начал отходить от дел, продав свою долю в MTV и других компаниях.

В 2003 году Лена Зосимова окончательно оставила музыкальную карьеру, вышла замуж за бизнесмена Михаила Хенкина, с разницей в семь лет родила сыновей Илью и Бориса. В сентябре прошлого года ей исполнилось 50 лет. Она не ведет страницы в соцсетях, не появляется на светских мероприятиях, не дает интервью.

О том, что случилось с Зосимовой рассказал Максим Фадеев. "Лена давно живет очень закрыто, хотя ее постоянно зовут вернуться. Но мы нашли ее, и она записала теплое приветствие для тех, кто ее помнит", — сообщил продюсер.

Продюсер опубликовал свежие кадры с певицей. Оказывается, Лена все такая же красавица, сложно поверить, что ей 50 лет. Вместе с Фадеевым Зосимова приготовила сюрприз поклонникам. Вскоре выйдет альбом Лены, который два десятка лет пылился на полке и ждал своего часа.

"В начале 2000-х я написал целый альбом для Лены Зосимовой. Тогда из него вышла только одна песня - "Забудь". Она стала хитом, клип на неё снял Фёдор Бондарчук. А сам альбом так и не вышел и больше 20 лет пролежал на полке. И вот недавно моя команда нашла эти записи в архивах и предложила наконец выпустить их. Как настоящую музыкальную капсулу времени из нулевых. Всё в нём - аранжировки, музыка, тексты — сделано мной", — поделился Макс.

