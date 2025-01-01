Российская делегация общается с представителями Украины на переговорах в Абу-Даби на русском языке. Об этом рассказал начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, который руководит переговорной группой России.

В комментарии "Российской газете" на вопрос о том, как объясняются между собой россияне и украинцы, Костюков уточнил, что это происходит "на великом русском языке".

На вопрос о том, понимают ли представители киевского режима членов российской делегации, адмирал ответил утвердительно, кивнув головой.

В мае 2025 года, когда велись переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле, двое участников украинской делегации покинули своих коллег по-английски: переводчик Олег Головко и помощник-секретарь сбежали прямо во время переговоров с делегацией России.

После переговоров в Абу-Даби глава МИД России Сергей Лавров заверил, что российские переговорщики свое дело знают и продолжат общаться в любом формате, даже если в диалоге больше не примут участие представители Соединенных Штатов.