Стартовал прием заявок на конкурс "Женщины за здоровое общество"

Стартовал прием заявок на V Всероссийский конкурсный отбор "Женщины за здоровое общество", сообщили организаторы.

Определяются лучшие социально-ориентированные проекты, имеющие высокий потенциал масштабирования в различных субъектах страны. Идет отбор по пяти основным номинациям: "Здоровьесберегающие технологии", "Материнство и детство", "Комплексная реабилитация и помощь в восстановлении", "ИИ и цифровые решения для здоровья", "Профилактика заболеваний как основа здорового общества". А также - по пяти специальным номинациям.

Церемония награждения победителей и финалистов пройдет на полях XXIX Петербургского международного экономического форума (Санкт-Петербург, 3-6 июня). Узнать подробности можно здесь.