Это не пластика. Что с собой сделал внезапно ставший красавцем Галкин*

Максим Галкин* в последний месяц заметно преобразился. Сбежавший из России юморист-иноагент хвастается подтянутый телом и брутальным лицом. Фотографии артиста в соцсети набирают сотни тысяч лайков и восторженных отзывов.

Поклонники иноагента гадают, что в себе изменил Максим*. Многие считают, что не обошлось без пластической операции. "Что поменялось? Не могу понять, вообще другой какой-то! Брутальный красавчик", — обсуждают пользовательницы Сети.

Сам Галкин* рассказывал, что поддерживать тело в тонусе ему помогают занятия спортом. Юморист отдает особое предпочтение силовым упражнениям. Год назад он начал тренироваться с восьмикилограммовой гирей, а летом уже продемонстрировал, как с легкостью поднимает 24 килограмма. Якобы усилия не прошли даром.

Но, похоже, иноагент лукавит. Вряд ли за год одним спортом Максим* мог так изменить свою внешность. Учитывая, какой у него плотный гастрольный график, сделать пластическую операцию незаметно для общественности Галкину* не удалось бы.

Эксперт по Искусственному интеллекту Денис в беседе с "ТВ Центром" сообщил, что юморист-иноагент просто в очередной раз пошутил над публикой. На фотографиях четко заметен след обработки. Галкин либо использовал стандартные фильтры, либо прогнал свои снимки через Midjourney.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

"Видно, что лицо выбивается из общей картинки. Насти следы нейросети не непросто, на ИИ указывают только косвенные детали. Например, кожа неестественной текстуры, это мелкие ошибки генерации, характерные для Midjourney", — отметил специалист.

*внесен Минюстом России в список иноагентов