Россия открестилась от соглашения США и Киева по гарантиям безопасности: "Не видели, не согласовали"

Российская сторона не может высказать свою позицию относительно соглашения о гарантиях безопасности между США и Украиной, поскольку в Москве его не видели. Об этом рассказал в четверг, 29 января, глава МИД России Сергей Лавров.

Дипломат также отметил в интервью турецким средствам массовой информации, что "не в наших традициях раскрывать содержание встреч, которые мы проводим в дипломатических рамках, тем более по серьезным вопросам урегулирования конфликтов" (цитата по "Интерфаксу").

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, в свою очередь, комментируя "Первому каналу" сообщения о гарантиях безопасности Украине, отметил, что "с российской стороной никто это не согласовывал".

Ранее госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что стороны конфликта на Украине обсуждают гарантии безопасности киевскому режиму, которые могут предусматривать отправку туда войск Великобритании и Франции при поддержке Соединенных Штатов. Политик утверждал, будто общее соглашение по гарантиям безопасности Украины уже достигнуто.

В августе 2025 года, после российско-американского саммита в Анкоридже, президент США Дональд Трамп объявил о согласии Москвы на предоставление Западом гарантий безопасности Украине. По словам американского лидера, "президент Путин согласился, что Россия примет гарантии безопасности для Украины, и это один из ключевых пунктов, которые нам нужно учитывать".