Лавров подловил ООН на двойных стандартах в отношении Донбасса и Гренландии

Россия обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. Об этом рассказал в четверг, 29 января, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как отметил дипломат, в соответствующем обращении к генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу поставлен вопрос: "Если публично было сказано, что он и его коллективное руководство в ООН признают право народа Гренландии на самоопределение, что именно народ Гренландии решает свою судьбу, а не кто-то со стороны, то признают ли в ООН такое право и за населением Донбасса, Новороссии и, конечно, Крыма?"

В интервью турецким средствам массовой информации Лавров напомнил, что Запад называл право на самоопределение в качестве единственного главного критерия независимости Косово, причем "ооновское руководство это проглотило" без всяких референдумов.

Однако "когда в Крыму по всем правилам был проведен референдум, Запад сказал, что здесь право на самоопределение не применимо, потому что применима территориальная целостность". С учетом всего этого возникают "большие вопросы" в непредвзятости и справедливости ООН, "будем ждать ответа", заявил Лавров (цитаты по РИА Новости).

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подчеркнул, что Донбасс и Новороссия — это "старые наши регионы, которые исторически наши" и "они все так или иначе связаны с нашей историей". Политик отметил, что поэтому называть вернувшиеся в состав России территории новыми неправильно.

Российский лидер Владимир Путин, говоря о специальной военной операции на Украине, указывал на то, что Россия вынуждена защищать людей, которые связывают "свою жизнь и свою судьбу с Российской Федерацией, с Россией, с нашей историей и традициями". Именно в этом заключается "суть конфликта — вот откуда он взялся".