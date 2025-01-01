Собянин поблагодарил московскую полицию за обеспечение правопорядка

Оркестр, рукопожатия, улыбки. Женщинам вручают еще и цветы. В столичном Главке - праздничная атмосфера. Отличившихся сотрудников чествуют за добросовестный труд. Профессионализм правоохранителей отмечает благодарностью и мэр Сергей Собянин.

Столичная полиция заслужила аплодисменты - по итогам прошедшего года количество преступлений в мегаполисе снизилось. И это с учетом того, что половина из них теперь с приставкой "кибер". Мошенники применяют новейшие технологии. Среди прочего, например, активно привлекают искусственный интеллект. А поймать IT-преступника - задача, что называется, со звездочкой.

"Если бы их не было, то, наверное, преступность просто была бы на низком уровне. Но одни преступления уходят, другие проявляются уже в новом виде. И впервые за последние годы преступность в этой области в городе снизилась на 14 процентов. И, что особенно радует, на 30 процентов среди пенсионеров, которые являются группой риска в этих преступлениях, на которую в первую очередь направляют мошенники свои усилия", - сказал глава города.

Отдельно мэр отметил изменения в контроле за нелегальной миграцией. В столичных аэропортах работают биометрические системы. Как результат - созданы уже свыше 4,5 миллиона профилей тех, кто прибывает в нашу страну. Кроме того, в Сахарове в многофункциональном центре у каждого иностранца берут геном. Все данные доступны пограничникам, специалистам ФСБ, МВД. Вычислить правонарушителя стало проще.

"Мы теперь четко видим, кто с какими целями въезжает в наш город. И действительно тысячи нежелательных граждан, которые пытались приехать в нашу страну, были не допущены, высланы или задержаны. Эта система в полной мере уже начинала работать, и по решению правительства она будет распространена еще на 11 субъектов Российской Федерации. Затем, в 2027–2028 годах, надеюсь, будет распространена на все пограничные пункты, и мы закроем полностью контур нашей страны", - продолжил Собянин.

Прошлый год для правоохранителей стал особенно напряженным - Москва проводила много ответственных мероприятий. Чего только стоит 80-летие Победы в Великой Отечественной. На празднование прибыли 30 глав государств и делегаций. Да и в целом желающих посмотреть российскую столицу становится все больше.

"Кроме того, в этом году Москва побила рекорд - ее посетило более 26 миллионов туристов. С одной стороны, это показатель того, что город действительно гостеприимен, безопасен. Ну и, конечно, это дополнительная нагрузка на всю правоохранительную систему", - указал мэр.

"Мы с вами видим отзывы туристов, в том числе и из недружественных стран, которые, во-первых, говорили о красивой Москве. Во-вторых, говорили о безопасной Москве. Этот тренд должен быть выдержан", - подчеркнул Александр Горовой, первый заместитель Министра внутренних дел России.

Московский опыт стоит перенимать и регионам, считают в ведомстве. Так, система под названием "Безопасный город" признана лучшей в стране. Только в 2025-м с ее помощью удалось раскрыть свыше 12 тысяч преступлений.