В пункты отбора приходят все больше добровольцев, желающих стать операторами дронов

Легкий беспилотник с двухкилограммовым муляжом гранаты. Нужно сделать несколько маневров в воздухе и сбросить груз в конкретную точку. В этом спортзале часто тренируются операторы БПЛА, сейчас - ознакомительное занятие для добровольцев, решивших вступить в новый род войск беспилотных систем.

Большинство из этих ребят, приехавших в пункт отбора на военную службу по контракту Московской области, пока представления не имеют, как управлять коптером. Чего уж говорить о боевых беспилотниках.

Инструкторы здесь - не просто знатоки беспилотных систем. Это сотрудники силовых ведомств, участники СВО, которые только что вернулись из зоны боевых действий. Они как никто другой обладают самой актуальной информацией: о тактике врага, его поведении и боевых машинах, которыми он обладает.

Дроны-камикадзе, разведчики, FPV, ударные. Это - вводное занятие перед основным курсом. Чтобы в учебном центре добровольцы имели хоть малейшее базовое представление о предмете работы.

Вот-вот их документы будут готовы - и контракт подпишут. А ведь некоторые до этого этапа не добрались. Не смогли пройти тщательную проверку. После подачи заявления желающих служить в войсках беспилотных систем ждет медосмотр, психологический тест. Важна каждая мелочь, критериев много. Даже моторику рук проверяют. К претендентам предъявляют и возрастные требования

"Критерии, которые предъявляются к кандидатам, – это от 18 до 35 лет. Операторы беспилотных систем. Также мы рассматриваем инженеров от 18 до 45 лет", - объяснил Георгий Смирнов, офицер по тестированию военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту.

Кто-то решил заключить контракт после училища. Как Дмитрий из Вологды, получивший специальность слесаря сельхозмашин. Кто-то уже имеет общее представление о том, с чем скоро будет иметь дело. Челябинец Семён - айтишник по образованию, успел поработать по профессии. А некоторые, как Денис из Ленинградской области, решение идти служить в новый род войск приняли спонтанно. И теперь готовы трудиться, чтобы показать себя на фронте.

Государство активно поддерживает добровольцев. При заключении контракта они получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей - и региональную. В Москве бойцам выплачивают дополнительно 1 миллион 900 тысяч рублей. В столице добровольцы могут лично обратиться в Центр отбора на службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова. А также онлайн. Недавно в Минобороны запустили сайт беспилотныевойска.рф. Дополнительная информация - по номеру 117.

В пунктах отбора на военную службу по контракту отмечают: желающих служить в современных войсках БПЛА с каждым днем все больше.

"Нет такого, чтобы наши кабинеты пустовали. Это очень перспективное направление, применимое не только в рамках Минобороны", - отметил Георгий Смирнов.

Успех продвижения наших войск в зоне СВО сейчас опирается на качество работы операторов беспилотников. Без воздушной разведки, без точечных ударов, сбросов не обходится ни одна операция. А навыки, которые новобранцы получат после заключения контракта, помогут и после СВО сохранять мирное небо.