Разведенный Никита Пресняков закрутил новый роман: уже живут вместе

Никита Пресняков и Алена Краснова прожили вместо около 10 лет. Когда певец покинул Россию и отправился в США, жена последовала за ним. Но, по слухам, это и разрушило брак. Прошлым летом пара объявила о разводе.

Супруги не назвали конкретную причину разрыва, но дали понять, что отношения изжили себя, мол, их взгляды на жизнь слишком сильно изменились. Светские сплетники обсуждали, что Краснова не смогла привыкнуть к жизни без роскоши. После развода Алена улетела в Москву и выглядит счастливой.

Никита же казалось, очень переживал, что потерял семью: он публично выбросил статуэтку "Лучшая жена", сокрушается, что все идет не так как было задумано.

Однако, похоже, внук Аллы Пугачевой нашел в себе силы двигаться дальше. Пресняков спровоцировал слухи о новом романе. Никита улетел в Испанию с друзьями — парнем и двумя девушками, одна из них находится постоянно рядом с музыкантом.

Поклонники Преснякова уверены, что его сердце покорила эффектная блондинка по имени Ирина. Дело в том, что на последнем видео, которое Пресняков снял, лежа в постели в номере отеля, среди его вещей была замечена женская сумочка. Похоже, парочка уже живет вместе.

Никита пока не комментирует эти слухи. В своем блоге он старается рассказывать больше о творчестве и практически не затрагивает личные темы.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>