Совет ЕС включил Россию в черный список по отмыванию денег

Совет Евросоюза включил Россию в черный список из-за риска отмывания денег. Об этом объявила в четверг, 29 января, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Каллас по завершении встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС заявила, что наряду с решением ряда других вопросов "параллельно мы усилили давление на Россию", поскольку "приемлем любой способ надавить на Россию, чтобы она пошла на реальные переговоры".

По утверждению главы евродипломатии, внесение России в "антиотмывочный" черный список "замедлит операции с российскими банками и повысит стоимость транзакций с ними", сообщает РИА Новости.

Ранее Евросоюз оставил Россию в "черном списке" налоговых юрисдикций за якобы отказ сотрудничать по вопросам налогообложения и налоговой политики. Также Брюссель заявил, что на российской территории якобы "действует вредоносный преференциальный налоговый режим".

Между тем спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что представители Евросоюза основывают свои высказывания на лжи, причем еврочиновники ненавидят, если их ловят на этом, и любят все отрицать.