Курский губернатор рассказал о многочисленных переломах в ДТП: "Достаточно неприятно"

Глава Курской области Александр Хинштейн рассказал в четверг, 29 января, что продолжает лечиться от последствий аварии недельной давности в областной больнице.

Как подчеркнул политик, местные врачи — профессионалы высочайшего класса, которые делают все возможное, чтобы как можно быстрее поставить его на ноги. Хинштейн поблагодарил медиков и всех, кто желает ему скорейшего выздоровления.

Однако травмы, полученные губернатором в аварии, оказались серьезнее, чем предполагалось ранее. Вместе с бедренной костью Хинштейн сломал три ребра и два поперечных отростка позвонка.

Глава Курской области подчеркнул, что "это не смертельно, но достаточно неприятно, реабилитация займет определенное время". Он пообещал, что вместе с врачами сделает все, чтобы побыстрее выздороветь и вернуться к должностным обязанностям.

Также Хинштейн заверил в своем Telegram-канале, что даже из больничной палаты продолжает держать руку на пульсе и контролировать ситуацию в регионе.

О дорожно-транспортном происшествии, в которое попал Александр Хинштейн, стало известно 22 января. В Кремле рассказали, что президент России Владимир Путин и курский губернатор, несмотря на инцидент, "постоянно контактируют", поскольку Курская область — это "регион очень важный, регион, который испытывает трудности".