Минобороны представило новых героев спецоперации.

Гвардии младший лейтенант Александр Зехмиллер со взводом гранатометчиков расчистил путь для продвижения штурмовиков. Когда одна из наших передовых групп попала под обстрел, расчеты под командованием Александра уничтожили огневые точки и пулемётные гнёзда противника.

Гвардии рядовой Владислав Ильчибаев, доставляя горючее и запасные части на позиции своего подразделения, заметил приближение fpv-дрона боевиков. Умело маневрируя, Владислав увел машину от удара и своевременно подвез ценный груз сослуживцам.