В зоне спецоперации российская армия продолжает продвигаться на основных участках фронта.

Подразделения группировки "Север" отбросили формирования противника от наших рубежей и установили контроль над населенным пунктом Белая Береза в Сумской области. Наступление шло при активной поддержке артиллерии, минометных расчётов и операторов БПЛА. Наши дроны-разведчики поставляли точные данные наземным частям, которые потом наносили удары по боевикам и вражеской технике. Освобождение Белой Березы расширило зону безопасности у российских границ.

В Харьковской области коптеры-камикадзе войск беспилотных систем группировки "Запад" ликвидировали робототехнические комплексы противника. В Днепропетровской ударно отработали "Грады" группировки "Центр". На расстоянии более 18 километров с первого залпа без дополнительной корректировки они поразили все выявленные вражеские объекты.

С воздуха наших штурмовиков поддержал экипаж вертолета МИ-28НМ. "Ночной охотник" авиационными ракетами уничтожил замаскированный пункт управления БПЛА неприятеля.