В Евросоюзе задумали запретить въезд участникам СВО

В Евросоюзе действительно обсуждается идея закрыть въезд на территорию государств, входящих в это интеграционное объединение, участникам российской специальной военной операции. Об этом рассказала в четверг, 29 января, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По утверждению главы евродипломатии, "многие представители ЕС поддерживают это", поскольку участники спецоперации "представляют риск для безопасности".

Официальный Брюссель предложил "доработать эту идею", поскольку "мы должны быть готовы к этому в случае прекращения огня или другого решения" (цитаты по "Интерфаксу").

При этом Каллас подтвердила, что Евросоюз продолжает проработку следующего, двадцатого по счету, пакета санкций против России. Ориентировочным сроком, к которому он может быть готов, политик назвала 24 февраля.

Ранее европейские власти уже предприняли шаги по закрытию границ для граждан России. В Кремле напомнили, что российские дипломаты и прежде были ограничены в передвижениях по Шенгенской зоне, а также заявили, что европейцы не забыли, как строить стены.

При этом латвийские власти утверждали, что из-за обладателей шенгенских виз сталкиваются "с нелегальными нарушителями границы и актами саботажа", в том числе с "пропагандистскими попытками повлиять на общественное мнение".