ПВО сбила в ночь на 30 января 18 дронов ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку воздушной атаки киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в течение минувшей ночи 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что семь дронов ВСУ было сбито над территорией Брянской области, пять – над Республикой Крым. По два беспилотника уничтожено над акваторией Черного моря и над Ростовской областью, по одному БПЛА - над Астраханской и Курской областями.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что украинские террористы атаковали ударными дронами село Новый Ропск Климовского района. В результате атаки ранена мирная жительница. Она госпитализирована, пострадавшей оказана вся необходимая медицинская помощь. На местах падения обломков беспилотников работают оперативные и экстренные службы.