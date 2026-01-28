65-летняя певица Катя Семенова пожаловалась на крошечную пенсию: почти вся уходит на коммуналку

Певица Екатерина Семенова, которая предпочитает, чтобы ее называли просто Катей, стала широко известна в 80-е годы благодаря хитам "Подруги замужем давно", "На минутку", "Любовь прекрасна и грустна" и так далее. В 2019 году она вернулась на сцену и получила приз зрительских симпатий на телепроекте "Три аккорда".

При этом Семенова признается, что никогда не мечтала быть артисткой. По словам певицы, в музыкальную школу она ходила из-под палки и до сих пор не знает идеально нотной грамоты, учителя звали ее "крокодилом", мечтали поскорее избавиться от такой ученицы. "У меня был голос как у девочки-медведя", — отметила Катя.

Не помышляющая о сцене артистка поработала и уборщицей, и санитаркой, и даже делопроизводителем. Живет она в Москве в спальном районе в той самой квартире, где появилась на свет. Однако певица не жалеет об этом. По словам Семеновой, она не избалована бытом и не умеет быть богатой, хорошо у нее получается только тратить.

Звезда советской эстрады уже десять лет как на пенсии. Вот только имея богатый послужной список, она не заработала на хорошую пенсию. У Семеновой нет званий народной или заслуженной артистки, поэтому ее пенсия весьма скромная. Этих выплат артистке на жизнь не хватает.

"Коммуналка съедает почти 12 тысяч, большую часть пенсии. Но это очень крутой стимул, чтобы много, как никогда прежде, работать... Я желаю сама себе работы, друзей, здоровья, чтобы дома все было хорошо, чтобы собака меня радовала", — поделилась Катя с газетой Metro.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>