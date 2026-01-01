Россиянам рассказали, когда придет весна

В некоторые регионы России, особенно в центре страны, весна может прийти позже обычного. Такой прогноз озвучил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Как рассказал эксперт в беседе с NEWS.ru, в своем прогнозе он исходит из того, что в Центральной России прошли обильнейшие снегопады — чтобы растопить такое количество выпавшего снега, потребуется много тепла. Это "только отдалит наступление весны".

Шувалов подчеркнул, что "шанс ошибиться в прогнозе погоды очень велик", однако после такого холодного января говорить о раннем приходе тепла "несколько преждевременно".

Ранее сообщалось, что по объему выпавшего снега январь 2026 года побил рекорд двухсотлетней давности. По состоянию на 29 января на площадке обсерватории МГУ зафиксировано почти 92 миллиметров осадков. Максимальная высота сугробов в этом районе составляет 59 сантиметров.

На фоне снегопадов департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы объявил, что на наиболее востребованных маршрутах автобусов и электробусов в Москве выходит дополнительный транспорт. Это позволяет сократить время ожидания на остановках и уменьшить интервалы движения, сообщает АГН "Москва".