Трамп попросил Путина воздержаться "от определенных ударов" по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 29 января, что попросил российского лидера Владимира Путина о прекращении на неделю "определенных ударов по Украине".

Как уточнил Трамп, он лично обратился к российскому коллеге с просьбой отдать команду ВС России не обстреливать Киев и другие города в ближайшую неделю из-за морозной погоды. Владимир Путин, по утверждению президента Соединенных Штатов, согласился, сообщает ТАСС.

Заявление Трампа последовало за отказом Кремля подтвердить достижение договоренности с Украиной об энергетическом перемирии и прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Между тем помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, комментируя в эфире телеканала "Россия 1" ход переговоров по мирному урегулированию, не подтвердил сообщения о том, что не решенным якобы остается только территориальный вопрос.