Власти Украины узнали о том, что ВС России якобы временно прекратят удары по энергетическим объектам только из заявлений президента США Дональда Трампа. Об этом рассказал в четверг, 29 января, американский журналист Кристофер Миллер со ссылкой на украинских чиновников.

Как уточнил Миллер в социальной сети Х, киевский режим не получал никаких сигналов относительно предполагаемого энергетического перемирия от властей России. По этой причине украинские власти "пока не уверены, что действует режим прекращения огня".

Пока единственным официальным лицом, заявившим о прекращении "определенных ударов" в рамках конфликта между Россией и Украиной, остается Трамп. В Кремле не подтвердили публикации об энергетическом перемирии, хотя президент США уверял, что Москва согласилась на его личную просьбу.

Между тем президент России Владимир Путин указал на двуличие киевского режима и его западных доноров. Российский лидер напомнил, что ВСУ бьют беспилотниками по энергообъектам в нашей стране, "а нас просят этого не делать".