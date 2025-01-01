Минздрав ужесточил требования к медучреждениям, проводящим аборты

Министерство здравоохранения России ужесточило требования к медицинским учреждениям, которые проводят искусственное прерывание беременности (аборты).

Согласно ведомственному приказу, делать аборты разрешат лишь тем медучреждениям, в которых имеется операционная и круглосуточно дежурящий анестезиолог-реаниматолог.

Требуется предусмотреть возможность транспортировки пациентки на скорой помощи не более чем в течение 20 минут, если в этом возникнет необходимость.

Сохраняется требование к медорганизациям на наличие лицензии на работы по акушерству, гинекологии, анестезиологии и реаниматологии. При этом прерывать беременность при сроке до 12 недель допустимо только в условиях дневного или круглосуточного стационара, сообщает РИА Новости.

В декабре 2025 года стало известно, что в России впервые был назначен штраф за склонение женщины к аборту. Жительница Мордовии забеременела двойней, однако отец малышей пытался склонить будущую мать к прерыванию беременности. Женщина отказалась от аборта и рассталась с избранником. Суд оштрафовал мужчину на 5 тысяч рублей.

Тем временем первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая согласилась с тем, что обязательное согласие мужа при решении женщины искусственно прервать беременность должно быть закреплено законодательно. Эту идею высказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Депутат Буцкая отметила, что "если это зарегистрированный брак, то это отец будущего ребенка, и, конечно, он также вправе принимать решение о рождении" (цитата по ТАСС).