Ищенко: Зеленский категорически отказывается принимать решения по вопросам территорий

Какие темы будут в первую очередь обсуждать в предстоящее воскресенье в Абу-Даби делегации России и Украины? Готов ли киевский режим принять требования Москвы по территориальному вопросу? Каких гарантий безопасности требует себе Украина?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил обозреватель Международной медиа-группы "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

"Вопрос о территориях постоянно упирается в то, что Зеленский категорически отказывается принимать подобного рода решения. И его можно понять, потому что оппозиция на Украине вовсю готовится к тому, что Зеленский подпишет соглашение, отдаст территории, после этого его все окончательно разлюбят, даже нацисты, он потеряет силовую опору - и тут-то власть у него можно будет перехватить. И опять, как раньше, вступать в ЕС, НАТО и так далее", - отметил эксперт.

