Актер из "Морских дьяволов" Валерий Смородин отыграл спектакль и умер

Скончался актер Валерий Смородин. Артисту из сериала "Морские дьяволы" было 65 лет. День рождения он отметил всего 20 дней назад.

О трагедии рассказала коллега Смородина Ирина Желтикова. Актриса уверяет, что ничто не предвещало беды. Накануне Валерий вышел на сцену Калужского драматического театра и великолепно отыграл в спектакле "Борис Годунов". Через несколько часов его не стало.

"Мы только вчера отработали вместе на „Борисе Годунове“. Все было хорошо. А утром стало известно, что Валеры больше нет", — поделилась Желтикова в беседе с "АиФ".

Причиной смерти, предварительно, называют проблемы с сердцем. О дате и месте проведения похорон пока не сообщается.

"Он был очень брутальным внешне, а внутри Валера очень ранимый, очень нежный человек. Всегда переживал за театр. Он отдавал всего себя, полностью!" — отметила Ирина.

Валерий Смородин запомнился зрителям по ролям в популярных сериалах, среди них "Морские дьяволы", "Живой", "Неличная жизнь", "Некрасивая подружка. Эффект бабочки".

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>