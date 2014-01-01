Организация Объединенных Наций полагает, что принцип самоопределения неприменим к Донбассу и Новороссии. Соответствующее решение приняло Управление всемирной организации по правовым вопросам.

Такой ответ последовал на запрос российской стороны в ООН касательно того, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение.

Однако в ООН заявили "после очень тщательного рассмотрения", что принцип самоопределения неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом. Правовое управление ООН сочло, что "в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности" (цитаты по РИА Новости).

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила, что в Уставе ООН "указывается, что принцип территориальной целостности применяется лишь в отношении тех государств, чьи правительства соблюдают принцип самоопределения". Однако всем очевидно, что киевский режим этому критерию не соответствует.

Всех, не желающих признать российский суверенитет над новыми регионами, президент России Владимир Путин предупредил: наша страна, безусловно, доведет спецоперацию до логического завершения и достижения поставленных целей, поскольку Донбасс — это "наша историческая территория, абсолютно точно". Кроме того, "дело в людях, которые не смирились с госпереворотом на Украине в 2014 году".