Урегулирование по Украине приближается, заявил постпред США при НАТО

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что урегулирование украинского конфликта становится ближе. Об этом он сообщил 30 января телеканалу Fox News.

Он отметил улучшение в переговорном процессе и сообщил, что для прекращения конфликта на Украине осталось лишь решение территориального вопроса.

Уитэкер добавил, что в США удалось договориться о гарантиях безопасности, которые Киев получит после мирной сделки.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил об огромном прогрессе на трехсторонних переговорах Москвы, Киева и Вашингтона в ОАЭ.