Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы

Президент США Дональд Трамп заявил, что вводит чрезвычайное положение в стране из-за "угроз национальной безопасности" со стороны Кубы. Об этом говорится в подписанном Трампом указе. Его опубликовал Белый дом 30 января.

Согласно указу, Куба поддерживает террористические группировки, такие как ХАМАС, и сотрудничает со странами, включая Россию, Китай и Иран. В нем также сказано, что правительство Кубы предприняло "чрезвычайные меры", которые угрожают Соединенным Штатам.

В связи с чрезвычайным положением в США, Трамп объявил о введении дополнительных адвалорных пошлин. Они распространятся на товары стран, которые продают или поставляют нефть в Кубу.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Кубу ждет крах из-за прекращения поставок нефти из Венесуэлы.