Трамп ввел в США чрезвычайное положение из-за угрозы со стороны Кубы

Президент США активизирует свои действия на другом направлении. Дональд Трамп ввел в стране чрезвычайное положение из-за угрозы со стороны Кубы.

Текст указа размещен на сайте Белого дома. Под угрозой понимается сотрудничество Гаваны с враждебными Штатам странами - Россией, Китаем, Ираном. А также с движениями ХАМАС и “Хезболла”. Трамп пообещал дополнительные пошлины для государств, которые продают или поставляют нефть Кубе. Отвечая на вопросы журналистов, он отказался признавать, что пытается "задушить" Остров свободы.

В ответ на агрессивную риторику Вашингтона Гавана провела масштабные учения. Между тем запасов нефти на Кубе после прекращения поставок из Венесуэлы и Мексики осталось на 20 дней.