Уиткофф передал главе аппарата Белого дома записку с именем Путина

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал записку главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс с дополнительными подробностями о разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

"Журналисты не смогли разобрать точную формулировку, только фамилию "Путин", сообщает РИА Новости со ссылкой на пул Белого дома. Содержание переданной бумаги осталось неизвестным.

Ранее Путин высоко оценил миротворческие усилия Дональда Трампа и его рабочей группы. Уиткофф, в свою очередь, назвал прошедшие трехсторонние переговоры России, США и Украины очень конструктивными.