Мошенницы выманивают у мужчин деньги под предлогом лечения детей

Мошенницы начали использовать сайты знакомств для развода состоятельных мужчин.

Аферистки создают анкету на сайте знакомств и ищут жертву. После короткого общения диалог переводят в мессенджеры. Там мужчинам рассказывают о больном несуществующем ребенке и просят денег на лечение, передает РИА Новости.

Когда доверчивый собеседник отправляет перевод, контакт обрывается. Но через несколько дней женщина вновь выходит на связь, чтобы якобы вернуть долг. Для этого нужно всего лишь назвать пятизначный код из SMS для "подтверждения перевода". На самом деле это код для доступа к банковским операциям. Мошенницы похищают все доступные средства и на этот раз исчезают навсегда.

Россиян в очередной раз призвали быть бдительными и не переводить деньги незнакомым людям.