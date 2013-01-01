Неадекватность украинского лидера Владимира Зеленского очевидна всем. Заявления главы киевского режима являются совершенно неприемлемыми и отвратительными, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Российский министр прокомментировал в интервью турецким СМИ высказывание Зеленского, который на днях призвал убивать в день по 50 тысяч русских. Украинский лидер считает, что только такая цифра обеспечит победу Киева, передает ТАСС.

Лавров также прокомментировал соглашение о гарантиях безопасности, которое обсуждают между собой Вашингтон и Киев. Глава МИД заявил, что российская сторона эти документы не видела. В то же время Лавров подчеркнул, что вопрос о безопасности напрямую касается сути киевского режима: российский министр напомнил об отмене русского языка на Украине и о запрете канонической православной церкви.