Неизлечимо больной Андрей Губин рассказал о срыве: "Я ужаснейший человек стал"

Андрей Губин вдруг ушел в тень, когда был на пике успеха и популярности. Оказалось, у артиста начались страшные боли в лице, певцу даже пришлось оставить работу и заняться здоровьем. Как впоследствии рассказывал сам исполнитель, он перебрал множество вариантов лечения, но все они оказались бессильны. Губин назвал диагноз: левосторонняя прозопалгия.

Из-за своей неизлечимой болезни артист не может выступать, как прежде. Теперь Андрей Губин ведет крайне закрытый образ жизни, почти не снимается на телевидении, не выходит в свет, редко дает интервью. Тем не менее, недавно он встретился с Ксенией Собчак и рассказал ей о своей жизни. По словам певца, у него осталось приятное впечатление от беседы с журналисткой.

"Собчак в жизни куда приятнее, чем в кадре, я был даже немного очарован ею, честно говоря. Она и красивее в жизни и приятный тембр голоса, манера общения. Мне казалось, что она всегда была одна из самых опаснейших персон шоу-бизнеса. Но оказалось нет!" - заявил Губин.

Певец рассказал, что живет в Москве в квартире, но и арендует дом за городом. Артист мечтает поехать куда-нибудь потеплее, но пока у него есть дела. Губин сообщил, что продолжает писать песни, занимается музыкой и старается оптимистично смотреть на жизнь. Проблем с деньгами у него нет.

Что касается личной жизни, то, как утверждает Губин, с этим у него тоже все в порядке. Однако к серьезным отношениям он не готов. "Это ужасно, что я скажу, но! Я ужаснейший человек стал. У меня все в порядке, все на своих местах, я передвигаюсь в полумраке по квартире, потому что знаю, где и что лежит. И когда кто-то появляется в моем доме… Я конечно люблю гостей, очень люблю, но жить вместе — нет", - отрезал певец.

Артист признался, что он к себе очень самокритичен. "Сам себя с утра до ночи ругаю. Всегда десятки проблем найдутся: невнимательность, бытовые моменты, в общем, мне есть за что ругать себя. Но я стараюсь вести себя лучше, хотя порой иногда срываюсь, погружаюсь в те же самые проблемы какие были раньше", - поведал артист Woman.ru.

