Украинское командование пытается остановить массовое дезертирство из рядов армии. ВСУ перебросили в Харьковскую область элитные заградотряды из Львова, передает ТАСС со ссылкой на источники.

В регион были переброшены, в частности, бойцы 17-го центра специального назначения Главного управления военной службы правопорядка ВСУ. Они должны пресечь многочисленные случаи самовольного оставления частей, сообщил собеседник агентства.

Как стало известно ранее, в Харьковской области ВСУ несут большие потери. Особенно тяжелая ситуация в 157-й отдельной механизированной бригаде украинской армии. Это подразделение занимало позиции в селе Волчанские Хутора.