Меньшиков сразил Пугачеву наповал: вот что он сделал

В ноябре прошлого года Олег Меньшиков отметил круглую дату. Прославленному артисту, художественному руководителю Театра им.Ермоловой исполнилось 65 лет, но кто даст?! Актер выглядит на 20 лет моложе.

Меньшиков не скрывает, что тщательно следит за собой и регулярно делает косметологические процедуры. "Я хожу в салон. Уже лет 15-20 у меня одна и та же косметика. Все эти сыворотки, крема. Но больше ничего", - утверждал актер.

Олег Меньшиков следит за питанием. Так, он не ест после шести часов и полностью исключил из рациона фастфуд. Актер принимает витамины, а главным приемом пищи для него является завтрак.

Особое внимание артист уделяет одежде. В последнее время Меньшиков выбирает такие наряды, которые делают его еще моложе. Особую страсть актер питает к аксессуарам и украшениям. Так, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Меньшиков регулярно выкладывает свои фотографии в новых образах. Один из них сразил наповал Аллу Пугачеву.

"Какие красивые руки у обладателя таких шикарных украшений. Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!" - пришла в восхищение Примадонна.

Отметим, что и другие подписчики остались под впечатлением от внешности Олега Меньшикова и рассыпались в комплиментах.

