Диверсионно-разведывательную группу ВСУ уничтожили на окраинах Димитрова бойцы Федеральной службы безопасности. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР, диверсантов ликвидировало антитеррористическое подразделение "Горыныч".

В спецслужбе пояснили, что "Горыныч" ведет охоту на диверсионные группы украинских боевиков. В ведомстве отметили, что на окраинах Димитрова противник пытался организовать минную засаду на маршруте движения российской техники.

Президенту России Владимиру Путину сообщили об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря. Главкому доложили об этом командующие группировками войск "Центр" и "Восток", напоминает ТАСС.