СК объяснил, почему срочно возобновил поиски семьи Усольцевых

В Красноярском крае возобновили поиски пропавшей четыре месяца назад семьи Усольцевых.

Специалисты будут работать 30 и 31 января , сообщили в пресс-службе местного аварийно-спасательного формирования "Спасатель". В СКР уточнили РИА Новости, что поисковые мероприятия возобновили по поручению следствия.

"Это плановые мероприятия в рамках расследования уголовного дела", – сказал собеседник агентства.

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной и собакой пропали 28 сентября. Они вышли в однодневный поход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. Поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.

Активные поиски семьи завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач.

По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц. На данный момент приоритетной является версия о несчастном случае. Следствие также отрабатывает криминальную версию исчезновения семьи.