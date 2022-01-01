Трагедия в психоневрологическом интернате в Кузбассе: все подробности резонансной истории

За жизнеутверждающими видеокадрами, которые публикует в социальных сетях руководство Прокопьевского интерната для людей с психическими расстройствами, скрывается не столь радужная картина.

"В результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами и работниками учреждения в интернате создались условия, способствовавшие возникновению и распространению вирусной инфекции. С 23 января 2026 года признаки массового заболевания были выявлены у 46 проживающих", - сообщила Кристина Иванова, старший помощник руководителя СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу.

В поселке Большой Керлегеш, где находится интернат, сейчас работают комиссии из различных ведомств: Следственного комитета, Минздрава, Роспотребнадзора, Министерства труда и соцзащиты. Выясняют причины смерти девяти человек. Причем все они умерли в январе. Самому младшему было 19 лет, старшему - 79. Предположительно, смерти стали следствием осложнений после гриппа. ((ГРАФИКА

"По результатам исследований патологоанатомов, причинами ухода из жизни 7 человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Сейчас специалисты уточняют причины смерти 73-летней женщины и 19-летнего мужчины, скончавшегося в стационаре Прокопьевской городской больницы", - сообщили в региональном Минтруда и соцзащиты.

Местные СМИ утверждают, что о, мягко говоря, плачевных условиях содержания постояльцев в этом интернате известно уже давно. Так, в 2022 году появилось видео, на котором молодой человек в качестве наказания был избит и прикован цепью к батарее. Тогда санитара, избившего постояльца, суд привлек к дисциплинарной ответственности. По требованию руководства учреждения оштрафовали и правозащитника, который опубликовал эти видеокадры. А в 2024 году из интерната пытались забрать двух мужчин, которых, по утверждению тех же правозащитников, насильно удерживали в учреждении более 5 лет. У них якобы отняли документы и телефоны, накачивали нейролептиками и заставляли работать.

В прессе появлялись сообщения якобы и от самих работников интерната, которые не могли теперь невыносимые условия труда: "В процедурном кабинете пилят ногти от грибка проживающим и в этом же кабинете берут мазки сотрудникам на стафилококк и COVID. Зимой во всех корпусах холодно, температура в палатах 15-17 градусов. Окна промерзают. Пневмония лечится в учреждении, прав на это нету, и это все скрывается".

Кемеровские журналисты заявили, что рядом с интернатом нашли незарегистрированное кладбище, где, предположительно, хоронили умерших постояльцев. Согласно открытым данным, на закупку продовольствия интернат тратил миллионы, а кормили, как утверждается, тухлыми продуктами с тараканами. Сейчас во всей этой информации все-таки начали разбираться следователи.