Последствия снежного апокалипсиса продолжают ликвидировать в Москве и Подмосковье

В Свердловской области автоинспекторы дежурят на трассе "Пермь-Екатеринбург" - регулируют движение в сложных погодных условиях. Вот так из космоса выглядит снежный циклон, который накрыл большую часть России вплоть до Урала. Но выше всего уровень погодной опасности в эти дни оценили в Тверской области, Москве и Подмосковье.

Столичный регион продолжает бороться с последствиями мощнейшего снегопада, который не прекращался трое суток. Этот январь уже вошел в историю - он стал самым щедрым на осадки за всю историю наблюдений. Высота сугробов в 58 сантиметров вплотную приблизилась к историческому рекорду.

Но жители Подмосковья таким рекордам радовались недолго. В Видном, Щелково и Фрязино снегопад обернулся настоящим коллапсом. Люди выкладывают в интернет кадры с нечищеными дорогами. Фуры, буксующие на подъемах, перекрывали города. В соцсетях сообщают о дорожных конфликтах, доходящих до драк. Люди выходили из автобусов и шли пешком, потому что это быстрее. На расчистку подмосковных улиц вышли около 30 тысяч человек - коммунальщики и волонтеры. Основной объем старались выполнить ночью.

"Заступили в 10 вечера и будем работать до 5 утра. Сейчас мы расчищаем остановочные павильоны, карманы для автобусов, чтобы можно было спокойно сесть людям", - рассказывает Илья Волков, начальник участка МБУ "Автобытдор".

С утра в столичном регионе - солнце и мороз. После интенсивных снегопадов в регион идет волна холода. Среднесуточная температура будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы. В народе такие морозы называют "афанасьевскими".