Вызовы мировой экономики обсуждают в Москве - в рамках январских экспертных диалогов. Они проходят впервые.

В Национальном центре "Россия" собрались ведущие отечественные и зарубежные специалисты. Эксперты оценивают риски, угрозы и возможности для развития мира в ближайшие десятилетия. В числе главных тем финансы, технологии, рынок труда. Как отмечают организаторы: каждая секция раскрывает взаимосвязь трендов и их влияние друг на друга. В частности, обсуждали и вопросы демографии

"Я лично считаю, что это одна из ключевых проблем для всей нашей планеты, потому что де-факто мы вошли как цивилизация человеческая в период жесткой депопуляции. Да, население еще продолжает расти, с каждым годом видим что население увеличивается, но пик населения близок, и те изменения, которые демография принесет в нашу жизнь, являются крайне важными", - сказал Максим Орешкин, заместитель руководителя администрации президента.