В Ярославской области местные жители выходили провалившегося под лед лося

Уши - это не смертельно. А ведь мог бы, как говорят, откинуть копыта. Неделю назад этот лось вышел прогуляться среди ночи. Из леса – на едва затянутую льдом полынью. Променад закончился внезапно. Лед треснул. Бедолага провалился. Несколько часов бился всеми четырьмя конечностями. Пока, о, чудо, не выбрался из ловушки. Правда, получилось только под утро. Обессиленный и с вывихнутым суставом, уйти обратно в чащу уже не мог.

Новость о том, что на окраине поселка Октябрь лежит лось, мгновенно облетела все дворы. И сердобольные люди бросились лесному гостю на помощь.

Лось, конечно, животное жвачное, буйное и мрачное. Но этот выглядел совсем беспомощным. Замерз так, что едва губами шевелил. Сжалившись, народ потащил из кладовок у кого что было. Матрасы, одеяла, зерно, теплая вода. Сегодня - аппетит хороший, состояние удовлетворительное, стресс потихоньку проходит. Сохатый уже побаиваться людей перестал. Но на глазах у местных тетушек все равно слёзы наворачиваются. Вроде и ветеринаров вызывали, и уколы сделали - обезболивающие, антибиотики. А лось все никак не встаёт, уже неделю. Стало ясно, что без специализированной помощи не обойтись.

Незадачливого копытного перевезли в Подмосковье на базу заповедного хутора "Белый лось". Теперь здоровьем нового пациента займутся опытные врачи. Условия, кстати, почти курортные.

"На базе бытовки утепленной мы ему организовали теплый деник, подвели туда отопление, завтра еще подключим свет и по прибытии ветеринаров будем размещать медоборудование", - говорит Алексей Романов, председатель заповедного хутора "Белый лось".

Есть все шансы, что реабилитация пройдет успешно. Лосю уже и кличку дали. Сначала едва не назвали Авророй. В честь корабля. Но самцу такое имя как-то не подошло. А женщинам в поселке очень хотелось что-то созвучное с пролетарской революцией. Тогда решили назвать Октябрь. И если за полгода Октябрь окрепнет, то летом его выпустят на волю. Главное, чтобы не нашел новых приключений на свои четыре копыта.