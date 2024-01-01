Директора прокопьевского интерната временно отстранили от работы

Губернатор Кузбасса поручил временно отстранить от работы директора прокопьевского интерната Елену Морозову, где умерли девять постояльцев.

"Она заинтересованное лицо. Я не говорю об увольнение, а о временном отстранении", - заявил Илья Середюк.

Как пишет ТАСС, Морозова была самым высокооплачиваемым руководителем среди подведомственных министерству учреждений. В 2024 году она ежемесячно получала около 191 тысячи рублей.

Тем временем число госпитализированных постояльцев сократилось с 62 до 51 человека. Трое пациентов в тяжелом состоянии, двое находятся в реанимации, сообщил главврач Прокопьевской больницы Вячеслав Старченко.

Диспансеризацию постояльцев интернатов теперь будут проводить дважды в год, добавили в Минздраве.

За январь 2026 года умерли девять пациентов Прокопьевского психоневрологического интерната в возрасте от 19 до 79 лет. По каждому случаю проводится проверка. Сообщалось, что среди проживающих в доме-интернете было зафиксировано заражение гриппом А.

СК возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.