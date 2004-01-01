Принял мачеху и строит любовь: вот что стало с непубличным сыном Авербуха и Лобачевой

Илья Авербух счастлив во втором браке. Супруга Елизавета Арзамасова, прославившаяся благодаря комедийному сериалу "Папины дочки", родила ему сына Льва и дочь Лию. Довольно часто популярная актриса делится с общественностью фотографиями и видео наследников прославленного фигуриста.

Однако есть у спортсмена и взрослый сын Мартин. Он появился на свет в 2004 году, когда Илья Авербух состоял в браке с фигуристкой Ириной Лобачевой. Однако в 2007 году спортсмены оформили развод, сын остался жить с матерью.

Вот только в возрасте 13 лет Мартин переехал к отцу. А когда ему исполнилось 18 лет, юноша принял решение вообще жить отдельно. Тогда он был студентом РАНХиГС. Примечательно, что Авербух поддержал наследника и помог снять жилье недалеко от себя.

Кстати, Мартин принял новую избранницу отца и даже был на выписке, когда Лиза Арзамасова выходила из роддома с дочкой от фигуриста. Старший сын Авербуха и сам счастлив в любви. Он строит отношения с однокурсницей Софьей, которая приехала в Москву из Ростова-на-Дону. Молодые люди уже познакомились с родителями с обеих сторон.

Илья Авербух в одном из интервью признавался, что гордится сыном, тот хорошо учится, и это его радует. Мартин уже зарабатывает. Он снимает репортажи и путешествует по стране с проектом "Игры будущего", который объединяет классические и цифровые виды спорта, отмечает aif.ru.

Интересно, что, в отличие от родителей, Мартин никогда не увлекался фигурным катанием. Наоборот, его привлекал скейтбординг, однако со спортом своей жизни он так и не связал.

