ВС России нанесли удар по промышленному узлу под Днепропетровском

ВС России в течение ночи нанесли серию концентрированных ударов беспилотниками "Герань-2" по восточной части Днепропетровской области. Атака была направлена на узлы, обеспечивающие переброску, снабжение и восстановление украинских формирований на донбасском направлении, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным наблюдателей, 7 беспилотников поразили железнодорожную инфраструктуру города Синельниково. Это ключевой транзитный узел, через который проходят военные грузы, техника и личный состав в направлении Донецкой и Запорожской областей. В Васильковке 8 "Гераней" поразили складские зоны, промышленные объекты двойного назначения и пункты временного хранения топлива и комплектующих. В городе полыхают пожары.

Дополнительные удары российскими беспилотниками зафиксированы в Юрьевке, Хорошем и Николаевке. Предположительно, целями стали выявленные разведкой объекты. Возможна также попытка вывести из строя вспомогательную инфраструктуру — ремонтные базы, пункты размещения, логистические центры.