В Петербурге задержали вооруженного украинского агента

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге мужчину, который планировал покушение на российского военнослужащего.

Злоумышленник действовал по заданию спецслужб Украины, сообщили в Центре общественных связей (ФСБ) России. Через мессенджер он вступил в переписку с вербовщиком. Он получил от куратора оружие и успел провести разведку у дома военного.

Возбуждено уголовное дело. У фигуранта дела изъяли снаряженный патронами "пистолет Макарова" с приспособлением для бесшумной стрельбы.

Ранее ФСБ ликвидировала в Дагестане двух боевиков запрещенной в России террористической организации. Они готовили теракт на железнодорожном участке и религиозном объекте.