Собянин присвоил название "Новорижская" одной из строящихся станций метро

Власти Москвы утвердили название для строящейся станции Рублево-Архангельской линии метро, расположенной в районе Кунцево.

Как рассказал в социальных сетях мэр Сергей Собянин, одобрен вариант "Новорижская".

Ветка протянется от делового центра "Москва-сити" до Красногорска. С нее можно будет пересесть на МЦК, БКЛ, а также другие радиальные линии.

Мэр сообщил и о двух новых проектах комплексного развития территорий - в центре и на севере столицы. Так, в Басманном и Савеловском районах построят почти 200 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе жилье по программе реновации.